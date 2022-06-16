На Украине сделали заявление о ежесуточных потерях ВСУ

Давид Арахамия, возглавляющий делегацию Киева на мирных переговорах с Россией, заявил, что военные силы Украины каждый день теряют на Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». При этом среднесуточные потери украинских солдат он оценил в 200-500 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский портал Axios.

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Издание пишет, что эти цифры Арахамия назвал в ходе дискуссии по ситуации на Украине в Германском фонде Маршалла, когда находился с визитом в Вашингтоне. Отмечается, что озвученная им информация вступает в противоречие с официальными данными Киева и Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня заявил, что их военные силы ежедневно теряют 60-100 солдат убитыми в бою и около 500 человек ранеными. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников позже сообщил, что украинские войска каждый день терпят потери до 100 погибших солдат. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в тот же день привел другую цифру — по его данным Украина ежедневно теряет от 100 до 200 военнослужащих.