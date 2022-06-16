На Украине сделали заявление о ежесуточных потерях ВСУ

Давид Арахамия, возглавляющий делегацию Киева на мирных переговорах с Россией, заявил, что военные силы Украины каждый день теряют на Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». При этом среднесуточные потери украинских солдат он оценил в 200-500 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский портал Axios.
Издание пишет, что эти цифры Арахамия назвал в ходе дискуссии по ситуации на Украине в Германском фонде Маршалла, когда находился с визитом в Вашингтоне. Отмечается, что озвученная им информация вступает в противоречие с официальными данными Киева и Вашингтона.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня заявил, что их военные силы ежедневно теряют 60-100 солдат убитыми в бою и около 500 человек ранеными. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников позже сообщил, что украинские войска каждый день терпят потери до 100 погибших солдат. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в тот же день привел другую цифру — по его данным Украина ежедневно теряет от 100 до 200 военнослужащих.
При этом глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня сообщил, что по данным Пентагона Украина за сутки теряет около 100 человек убитыми и порядка 100-300 человек — ранеными.