Минобороны РФ сообщило о срыве эвакуации с завода "Азот"

Киевские власти цинично сорвали эвакуацию гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке по гуманитарному коридору в город Сватово. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, отметив, что украинская сторона допустила многочисленные нарушения режима прекращения огня во время гуманитарной операции.
"Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции. Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня", - сообщил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
По его словам, с 08:00 из промзоны комбината велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка с помощью 120-миллиметровых минометов, а с 09:40 - из танковых пушек.
"Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом", - подчеркнул Мизинцев.
Во вторник Мизинцев сообщил, что ВС РФ и Народная милиция ЛНР с 08:00 мск 15 июня откроют гуманитарный коридор в город Сватово в ЛНР для эвакуации гражданских лиц с химкомбината "Азот". Он отмечал, что мирным жителям гарантируется безопасная эвакуация.