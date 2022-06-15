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32 минуты назад

МО РФ: многочисленные нарушения режима прекращения огня сорвали эвакуацию с "Азота"

ТАСС

Киевские власти цинично сорвали эвакуацию гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке по гуманитарному коридору в город Сватово. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, отметив, что украинская сторона допустила многочисленные нарушения режима прекращения огня во время гуманитарной операции.

Минобороны РФ сообщило о срыве эвакуации с завода "Азот"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции. Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня", - сообщил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По его словам, с 08:00 из промзоны комбината велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка с помощью 120-миллиметровых минометов, а с 09:40 - из танковых пушек.

"Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом", - подчеркнул Мизинцев.

Во вторник Мизинцев сообщил, что ВС РФ и Народная милиция ЛНР с 08:00 мск 15 июня откроют гуманитарный коридор в город Сватово в ЛНР для эвакуации гражданских лиц с химкомбината "Азот". Он отмечал, что мирным жителям гарантируется безопасная эвакуация.

Армия,Михаил Мизинцев,Верховный суд,Минобороны России,НЦУО РФ,
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