Крымский мост является целью номер один для украинских военных. Такое заявление сделал в среду генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко.
"Для ВСУ Керченский мост - цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения", - приводит слова генерала украинское издание "Вести".
По словам Марченко, этот "путь подтягивания резервов [ВСУ] просто должны обрезать".
Ранее, в апреле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев разрушит Крымский мост, когда представится такая возможность. Вместе с тем в мае советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов отмечал, что ВСУ не имеют возможности нанести удар по мосту, поскольку украинские военные находятся слишком далеко от побережья Азовского моря.