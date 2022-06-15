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45 минут назад

Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один для ВСУ

ТАСС

Крымский мост является целью номер один для украинских военных. Такое заявление сделал в среду генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко.

"Для ВСУ Керченский мост - цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения", - приводит слова генерала украинское издание "Вести".

По словам Марченко, этот "путь подтягивания резервов [ВСУ] просто должны обрезать".

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Ранее, в апреле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев разрушит Крымский мост, когда представится такая возможность. Вместе с тем в мае советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов отмечал, что ВСУ не имеют возможности нанести удар по мосту, поскольку украинские военные находятся слишком далеко от побережья Азовского моря.

Армия,Видео,Алексей Данилов,Дмитрий Марченко,
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