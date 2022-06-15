В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам. При этом я бы не хотел раскрывать наши собственные данные, — заявил Милли.