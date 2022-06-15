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59 минут назад

Пентагон: ВСУ теряют около 100 человек каждый день по ходу СВО

News.ru

Украинская армия теряет примерно около 100 человек по мере продвижения военной спецоперации РФ на Украине, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Он уточнил, что ежедневное число раненых со стороны ВСУ составляет от 100 до 300 человек. Милли подчеркнул, что он не хотел бы раскрывать данные о потерях ВС Соединенных Штатов с мест боевых столкновений на Украине.

В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам. При этом я бы не хотел раскрывать наши собственные данные, — заявил Милли.

Армия,Видео,Марк Милли,Пентагон,
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