Госдеп высказался о попавших в плен к войскам РФ наемниках США

США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

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Ранее издание The Telegrapgh сообщило, что Вооруженные силы России взяли в плен двух американских наемников. Ими оказались два бывших военнослужащих США, принимавших участие в спецоперации на стороне Украины.

«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями», — цитирует Неда Прайса РИА «Новости».

Он добавил, что не будет давать дальнейшие комментарии из соображений конфиденциальности.