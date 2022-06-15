Госдеп высказался о попавших в плен к войскам РФ наемниках США

США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
Ранее издание The Telegrapgh сообщило, что Вооруженные силы России взяли в плен двух американских наемников. Ими оказались два бывших военнослужащих США, принимавших участие в спецоперации на стороне Украины.
«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями», — цитирует Неда Прайса РИА «Новости».
Он добавил, что не будет давать дальнейшие комментарии из соображений конфиденциальности.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. Позже Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.