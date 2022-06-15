Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) будут переданы Украине к концу текущего месяца. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.
"К концу этого месяца мы передадим системы HIMARS, боеприпасы и подготовленные расчеты для оперативного задействования в обороне Украины", - сказал он.
"Мы вместе с другими странами готовим один взвод за раз, чтобы убедиться в том, что украинцы могут должным образом применять и поддерживать эти системы в рабочем состоянии. Через несколько недель у украинцев в бою будет подготовленная дальнобойная ракетная артиллерия", - заявил Милли.