"Мы вместе с другими странами готовим один взвод за раз, чтобы убедиться в том, что украинцы могут должным образом применять и поддерживать эти системы в рабочем состоянии. Через несколько недель у украинцев в бою будет подготовленная дальнобойная ракетная артиллерия", - заявил Милли.