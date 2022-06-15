Глава Минобороны Германии отметила, что вооружения будут переданы Киеву из запасов бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Вместе с тем она добавила, что обучение украинских военнослужащих начнется в ближайшие недели.

Ранее издание Business Insider указывало, что поставка Украине реактивных систем залпового огня типа Mars-II из Германии может затянуться на месяцы из-за необходимости предварительной адаптации их программного обеспечения. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о том, что ФРГ передаст Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, современную радиолокационную станцию, а также РСЗО Mars-II. По данным газеты Bild, IRIS-T могут быть развернуты на Украине только с ноября.