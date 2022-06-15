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42 минуты назад

Reuters: глава Минобороны ФРГ заявила, что Германия поставит Украине три РСЗО Mars-II

ТАСС

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ поставит Украине три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Глава Минобороны Германии отметила, что вооружения будут переданы Киеву из запасов бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Вместе с тем она добавила, что обучение украинских военнослужащих начнется в ближайшие недели.

Ранее издание Business Insider указывало, что поставка Украине реактивных систем залпового огня типа Mars-II из Германии может затянуться на месяцы из-за необходимости предварительной адаптации их программного обеспечения. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о том, что ФРГ передаст Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, современную радиолокационную станцию, а также РСЗО Mars-II. По данным газеты Bild, IRIS-T могут быть развернуты на Украине только с ноября.

Армия,Видео,Олаф Шольц,
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