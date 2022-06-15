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32 минуты назад

В России рассказали о ремонте «Солнцепека» в полевых условиях

Lenta.ru

В ходе специальной военной операции на Украине ремонтные подразделения Вооруженных сил России успешно восстанавливают и ремонтируют технику в полевых условиях. Командир ремонтной роты бронетанковой техники Арсений рассказал о ремонте тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Его слова приводит «Красная Звезда».

В России рассказали о ремонте «Солнцепека» в полевых условиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что российские военные развернули пункты ремонта и восстановления техники. Особое внимание уделяют технике войск, которые действуют на значительном удалении от пунктов временного развертывания. Ремонтные подразделения могут проводить восстановительные работы любой сложности.

Военнослужащие выполняют задачи в несколько смен, что позволяет действовать круглосуточно. Как отмечает издание, ремонтная рота бронетанковой техники вернула в строй ТОС-1А «Солнцепек» менее чем за сутки.

«В двигателе оборвалась масляная трубка, в результате чего случилось так называемое масляное голодание. Машину предстояло как можно быстрее вернуть в строй. Поэтому решили заменить двигатель. На работу ушло менее суток», — рассказал командир роты.

За смену ремонтники Западного военного округа возвращают в строй несколько десятков единиц военной техники различного назначения на колесном и гусеничном шасси.

В феврале обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Буратино» самым мощным неядерным оружием России.

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