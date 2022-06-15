Раскрыты расходы США на атомное оружие 2021 году

США израсходовали в 2021 году на поддержание своего атомного арсенала $44,2 млрд, что более чем в пять раз больше расходов на эти цели России ($8,6 млрд) и почти в четыре раза больше расходов Китая ($11,7 млрд). Об этом свидетельствуют данные, приведенные в опубликованном в Женеве докладе Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

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По оценкам ICAN, всего в мире на различные программы, связанные с поддержанием ядерных арсеналов, в прошлом году было направлено $82,4 млрд. Более половины этой суммы - $44,2 млрд - пришлось на США.

В целом в мире, по оценкам авторов доклада, в течение 2021 года суммарные затраты на атомное оружие составляли $156 851 в минуту. В списке ICAN приведены девять государств. Помимо США, Китая и России, это занимающая четвертую строчку по расходам Великобритания, направившая в 2021 году на поддержание своих атомных арсеналов $6,8 млрд. Далее следуют Франция ($5,9 млрд), Индия ($2,3 млрд), Израиль (1,2 млрд), Пакистан ($1,1 млрд) и КНДР ($642 млн).

В докладе говорится, что сумма в $82,4 млрд, израсходованная в мире в прошлом году на атомное оружие, была распределена "между правительственными департаментами и частными компаниями". При этом "компании Великобритании, США и Франции были вознаграждены $30 млрд в виде новых контрактов", что в два раза больше, чем в 2020 году, констатировали в ICAN.