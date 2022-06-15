Посол ЛНР в России: боевики на заводе "Азот" полностью блокированы

Украинские силовики, укрывшиеся на заводе "Азот" в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, так как полностью заблокированы. Об этом сообщил в среду посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Те боевики, которые застряли на северодонецком объединении "Азот", серьезной военной опасности не представляют. Это просто блокированные боевики. <...> На что надеются они, я не понимаю", - сказал он.
По словам дипломата, несколько дней назад украинские военные пытались прорваться с территории завода к мосту через реку Северский Донец, который сами же и взорвали.