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55 минут назад

Посол ЛНР в РФ сообщил, что укрывшиеся на заводе "Азот" украинские боевики блокированы

ТАСС

Украинские силовики, укрывшиеся на заводе "Азот" в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, так как полностью заблокированы. Об этом сообщил в среду посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

Посол ЛНР в России: боевики на заводе "Азот" полностью блокированы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Те боевики, которые застряли на северодонецком объединении "Азот", серьезной военной опасности не представляют. Это просто блокированные боевики. <...> На что надеются они, я не понимаю", - сказал он.

По словам дипломата, несколько дней назад украинские военные пытались прорваться с территории завода к мосту через реку Северский Донец, который сами же и взорвали.

Армия,В мире,Родион Мирошник,
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