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7 минут назад

Стало известно об отказах ВСУ от использования западного оружия

Елена Прошина

Некоторые военные ВСУ стали отказываться от использования «незнакомого» для них оружия из Запада. Бойцы все чаще предпочитают его коммерческие аналоги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Названа причина отказа ВСУ от западного оружия
Фото: ReutersReuters

По информации издания, попытки перевести украинских военных на системы по стандартам НАТО столкнулись с препятствиями. К примеру, после получения американских дронов-камикадзе Switchblade, некоторые военные все равно предпочитают использовать коммерческие дроны.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

По словам одного из высокопоставленных американский чиновник, США пытаются разобраться с «темпами расхода» Украиной оружия и боеприпасов. Киев не все рассказывает Западу, поэтому судить о действиях украинской армии западным странам затруднительно.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от Запада лишь 10% от необходимого ему оружия. По ее словам, сколько бы усилий ни прилагала Украина, без помощи Запада она не сможет одержать победу в конфликте с Россией.

Армия,Анна Маляр,НАТО,
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