Названа причина отказа ВСУ от западного оружия

Некоторые военные ВСУ стали отказываться от использования «незнакомого» для них оружия из Запада. Бойцы все чаще предпочитают его коммерческие аналоги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

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По информации издания, попытки перевести украинских военных на системы по стандартам НАТО столкнулись с препятствиями. К примеру, после получения американских дронов-камикадзе Switchblade, некоторые военные все равно предпочитают использовать коммерческие дроны.

По словам одного из высокопоставленных американский чиновник, США пытаются разобраться с «темпами расхода» Украиной оружия и боеприпасов. Киев не все рассказывает Западу, поэтому судить о действиях украинской армии западным странам затруднительно.