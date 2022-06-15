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58 минут назад

Названо космическое оружие России, которого боится Запад

News.ru

У России в арсенале есть целый ряд космических технологий, к ним относятся спутниковые глушители, энергетическое оружие и мегалазер, заявил ветеран британской армии и инженер — проектировщик спутников в компании Airbus Defense and Space Мэтью Моуторп. Он считает, что Западу стоит опасаться ряда боевых систем, которые Россия развернула для противостояния США и НАТО, пишет «ПолитРоссия».

Российские технологии космической войны — энергетическое оружие, спутниковые глушители и мегалазер. Лазерная система была разработана для ослепления, а не разрушения, и может применяться на низкой околоземной орбите, — отметил Моуторп.

Он также отметил, что в арсенале РФ имеются спутники, которые способны шпионить за космическими аппаратами США. Моуторп считает, что в России возродили советскую лазерную программу. По его мнению, американцам стоит опасаться мощного противоспутникового оружия, способного причинить значительный ущерб благодаря синдрому Кесслера. Данная теория предполагает, что всего один удар или столкновение может вызвать цепную реакцию, приводящую к разрушению каждого спутника на орбите.

"Супероружие Путина становится еще лучше"

Ранее американский обозреватель Брент Иствуд заявил, что российские бомбардировщики Ту-160 вызывают дрожь у ВВС США. Главная особенность этих самолётов, по его словам, — огромные размеры. Кроме того, следует отметить использующиеся на них двигатели.

Армия,Видео,Владимир Путин,Airbus,НАТО,
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