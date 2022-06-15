«Калибры» уничтожили склад с боеприпасами НАТО на западе Украины

В районе населенного пункта Золочев Львовской области на западе Украины ударом высокоточных крылатых ракет «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами к поставленным странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777. Об этом в среду, 15 июня, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он также добавил, что за прошедшие сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 24 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).