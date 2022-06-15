Комбат Ходаковский рассказал о коварной тактике ВСУ

По его словам, на участках, где противостояние вооружённых сил приняло позиционный характер, украинская армия «отдаёт» союзным войскам небольшие населённые пункты, к которым их артиллерия предварительно пристрелялась. Как только в них входят союзные войска, ВСУ начинают «разматывать» их.