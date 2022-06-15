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44 минуты назад

Комбат Ходаковский рассказал о коварной тактике украинцев

Свободная прессаиещё 1

Командир батальона «Восток» вооруженных сил ДНР Александр Ходаковский в соцсетях рассказал о тактике, которая позволяет украинской армии наносить значительный урон союзным войскам.

Комбат Ходаковский рассказал о коварной тактике ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на участках, где противостояние вооружённых сил приняло позиционный характер, украинская армия «отдаёт» союзным войскам небольшие населённые пункты, к которым их артиллерия предварительно пристрелялась. Как только в них входят союзные войска, ВСУ начинают «разматывать» их.

«Это характерно именно для статичных участков - на направлениях наступления сосредоточен более значительный ресурс, и там преимущество по огню за нами», - написал он.

Ранее Ходаковский призвал не воспринимать медленное продвижение союзных войск на Украине как поражение, но и отметил риски затягивания конфликта.

Армия,В мире,Александр Ходаковский,
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