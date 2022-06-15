Противотанковые ракетные комплексы Javelin показали свою неэффективность на Украине из-за отсутствия колл-центров и горячих линий, которые объясняли бы военным, как пользоваться устройствами, заявил инструктор-волонтер Марк Хейворд газете Washington Post.

Хейворд утверждает, что украинские пользователи Javelin лишены возможности обращаться в колл-центры или на «горячую линию», которые показали себя полезным ресурсом для войск США. Кроме того, неполадки в ПТРК, по его словам, возникали в связи с тем, что украинские военнослужащие переводили 258-страничную инструкцию по эксплуатации комплекса с помощи переводчика Google, искажавшего смысл написанного, передает Прайм.

По словам инструктора, другая причина заключается в том, что Соединенные Штаты не поставляли на Украину компьютерные программы, которые в обязательном порядке должны применяться военными при обучении обращению с Javelin.