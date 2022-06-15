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1 час назад

В США нашли объяснение неэффективности комплексов Javelin на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Противотанковые ракетные комплексы Javelin показали свою неэффективность на Украине из-за отсутствия колл-центров и горячих линий, которые объясняли бы военным, как пользоваться устройствами, заявил инструктор-волонтер Марк Хейворд газете Washington Post.

Хейворд утверждает, что украинские пользователи Javelin лишены возможности обращаться в колл-центры или на «горячую линию», которые показали себя полезным ресурсом для войск США. Кроме того, неполадки в ПТРК, по его словам, возникали в связи с тем, что украинские военнослужащие переводили 258-страничную инструкцию по эксплуатации комплекса с помощи переводчика Google, искажавшего смысл написанного, передает Прайм.

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По словам инструктора, другая причина заключается в том, что Соединенные Штаты не поставляли на Украину компьютерные программы, которые в обязательном порядке должны применяться военными при обучении обращению с Javelin.

При этом власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин.

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