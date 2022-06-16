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55 минут назад

ВСУ обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР

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Военные Украины обстреляли Гольмовский в 00:20 (мск) и Зайцево Южное в 00:25 (мск).

ВСУ обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Обстрел Гольмовского вели с направления населённого пункта Клещиевка. ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 мм.

По Зайцево Южное с направления Зайцево Северное выпустили шесть мин калибром 120 мм.

Ранее сообщалось об обстреле Куйбышевского района Донецка семью минами калибром 120 мм.

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