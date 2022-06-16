ВСУ обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР

Военные Украины обстреляли Гольмовский в 00:20 (мск) и Зайцево Южное в 00:25 (мск).
Об этом сообщается в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
Обстрел Гольмовского вели с направления населённого пункта Клещиевка. ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 мм.
По Зайцево Южное с направления Зайцево Северное выпустили шесть мин калибром 120 мм.
Ранее сообщалось об обстреле Куйбышевского района Донецка семью минами калибром 120 мм.