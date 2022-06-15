В ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Войска Украины выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.00 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра», — следует из сообщения.
Ранее военные Украины совершили новый обстрел Донецка. По городу нанесли ракетные удары из реактивных систем залпового огня «Ураган».
До этого ВСУ выпустили по Донецку 80 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».