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22 минуты назад

Зеленский признал тяжелые потери ВСУ в Северодонецке и Харьковской области

Деловая газета "Взгляд"

Украинские войска несут тяжелые потери в Северодонецке и Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский признал тяжелые потери ВСУ в Северодонецке и Харьковской области
Фото: ReutersReuters

По словам Зеленского, которые приводятся в Telegram его офиса, «наиболее жестокие бои» происходят в Северодонецке и на ближайших к нему территориях. Президент Украины признал, что ВСУ несут «болезненные» потери. Он призвал «держаться», заявив, что «держаться именно там, в Донбассе, жизненно необходимо». Кроме того, Зеленский признал крупные потери в Харьковской области.

Напомним, украинские боевики из нацбатальона «Кракен» в Харьковской области попали в засаду Росгвардии. На заводе «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики укрываются около 2,5 тыс. боевиков. Минобороны России предложило им прекратить боевые действия, сложить оружие и освободить удерживаемых гражданских лиц. Сдачу в плен предлагается проводить с 15 июня.

Армия,Владимир Зеленский,Минобороны России,Росгвардия,
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