Макрон заявил о выделении помощи для удвоения военного бюджета Молдавии

Молдавия получит от Европейского оборонного фонда 40 млн евро на удвоение военного бюджета, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Сейчас Макрон находится с однодневным визитом в Молдавии, где уже обсудил с руководством страны сроки принятия решения по заявкам на вступление республики в Евросоюз. В Кишиневе главы МИД двух стран подпишут соглашение о деятельности Французского агентства развития (AFD) в стране.
«Нейтралитет Молдавии не означает ее демилитаризацию, 40 млн евро, которые вы получите от Европейского оборонного фонда, удвоят военный бюджет вашей страны. Мы должны помочь странам, которые страдают от последствий военных действий на Украине. Молдавия находится на передовой», – передает РИА «Новости» слова Макрона.
В пятницу, 17 июня ЕК озвучит свое решение по поводу предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украины, Молдавии и Грузии.