Макрон заявил о выделении помощи для удвоения военного бюджета Молдавии

Сейчас Макрон находится с однодневным визитом в Молдавии, где уже обсудил с руководством страны сроки принятия решения по заявкам на вступление республики в Евросоюз. В Кишиневе главы МИД двух стран подпишут соглашение о деятельности Французского агентства развития (AFD) в стране.