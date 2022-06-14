Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев не намерен обстреливать территорию России, если получит от стран Запада оружие с большой дальностью поражения.

Соответствующее заявление он сделал, выступая во вторник по телемосту на пресс-конференции перед датскими журналистами, видеозапись которой была размещена в Telegram-канале его офиса.

"Нет", - ответил Зеленский на вопрос, готова ли Украина начать обстрелы целей на территории России, если бы Запад передал Киеву оружие, имеющее дальность поражения более 100 км.

При этом президент Украины дал понять, что имеет в виду обстрелы гражданских целей.

Президент пояснил, что на Украине есть районы, где места сосредоточения украинских войск находятся на расстоянии более 100 км от мест сосредоточения российских войск.

"Нам нужно соответствующее оружие, чтобы сократить эту дистанцию, а значит, оружие, которое работает на такую дистанцию, на такое расстояние <...>", - сказал Зеленский.

Он опроверг слова датского журналиста о том, что у украинской армии заканчиваются даже обычные вооружения.

"Я не знаю, откуда у вас такие сведения, что у нас заканчивается обычное оружие, это не соответствует реальности", - утверждал он.

"У нас достаточно оружия, но у нас недостаточно оружия, которое действует на ту дистанцию, какая нам нужна, чтобы преодолеть преимущество в технике Российской Федерации. У нас недостаточно бронированной техники", - добавил президент Украины.

В начале июня власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. В первой партии будет четыре РСЗО. Ранее в администрации США сообщили, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов облегченной РСЗО HIMARS, смонтированной на колесном шасси, не будет превышать 80 км. В администрации отметили, что Украина предоставила США заверения не использовать американские РСЗО против целей на территории России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила впоследствии, что заверения Киева о неиспользовании РСЗО США по целям на территории России ничего не стоят и верить им нельзя.