В Пентагоне назвали военную угрозу для США

Пентагон считает, что Москва и Пекин в свете проведения РФ специальной военной операции на Украине продолжат сближаться, США усматривают в этом слияние воедино военной угрозы, якобы представляемой двумя странами. Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

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"Вызовы со стороны России и Китая - это не совсем раздельные вызовы", - сказал он, выступая на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность. Кол отвечал на вопрос о том, воспринимают ли США Россию как угрозу в краткосрочной перспективе, а Китай - в долгосрочной. По словам заместителя главы Пентагона, до событий на Украине имела место "все большая согласованность" между Китаем и Россией. "Думаю, после Украины этого будет еще больше", - добавил он. Кол полагает, что Китай в свете проведения РФ специальной военной операции на Украине "по-настоящему поддержал Москву, хотя и пытается предстать нейтральной стороной".

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"Но я также думаю, что из-за санкций и экспортных ограничений Россия мало что может сделать, кроме как положиться на Китай", - отметил заместитель американского военного ведомства.

Он напомнил, что ранее стороны приняли совместное заявление, в котором подчеркивалось, что дружба России и Китая "не имеет границ". Как полагает представитель Пентагона, это означает, что РФ и Китай "движутся в сторону согласованности".

"Я думаю, что эта тенденция, вероятно, продолжится. Так что угрозы будут сливаться", - добавил замглавы Пентагона.

Кол также констатировал, что США считают Россию "острой угрозой". По его словам, из данного определения следует, что речь, вероятно, идет о временной угрозе. Замглавы Пентагона отметил, что Китай власти США воспринимают как "настигающую угрозу".

Вызовы РФ и КНР

Американская администрация видит своим приоритетом угрозы, исходящие от России и Китая, с остальными вызовами могут справиться союзники и партнеры, заявил Кол.

Он прокомментировал обновленную Стратегию национальной обороны (СНО), в которой говорится об угрозах для США, в том числе и со стороны Москвы и Пекина.

"Другие враждебные субъекты, которые указаны в документе, знакомы людям: Северная Корея, Иран, экстремистские организации. Все они продолжают оставаться угрозами, в отношении которых нам необходимо проявлять бдительность, но у нас должны быть приоритеты. И мы будем уделять приоритетное внимание вызовам со стороны Китая и России", - сказал Кол.

Что касается остальных вызовов, продолжил он, США "будут работать с союзниками и партнерами" по поводу принятия ими мер в их отношении, "сохраняя бдительность в отношении того, как эти вызовы могут проявиться в форме, непосредственно угрожающей жизненно важным интересам" Соединенных Штатов.

Заместитель главы американского военного ведомства также добавил, что в СНО поднимаются вопросы изменения климата, наводнений, нехватки продовольствия и воды, экстремальных погодных явлений, массовой миграции.

В конце марта Пентагон передал Конгрессу засекреченную версию новой СНО. Согласно опубликованным в связи с этим пояснениям, американское военное ведомство заявило о том, что Россия представляет для США "острые угрозы", в том числе из-за спецоперации на Украине. В то же время в документе указывается, что Китай для США является "наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом". Практически каждая новая администрация США, формируемая по итогам президентских выборов в стране, проводит пересмотр едва ли не всех доктрин и концепций в сфере национальной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин 4 февраля на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений, а также координацию действий на международной арене и выработку совместных подходов к актуальным проблемам и вызовам глобальной безопасности. По итогам продолжавшейся более двух с половиной часов беседы лидеры стран приняли совместное заявление, в котором подчеркивалось, что дружба России и Китая "не имеет границ", а в их сотрудничестве "нет запретных зон".