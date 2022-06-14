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29 минут назад

Глава ДНР Пушилин заявил, что спецоперация закончится "полнейшей победой союзнических сил"

Газета.Ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что спецоперация на Украине закончится "полнейшей победой" союзнических сил, передает РИА "Новости".

Глава ДНР рассказал, чем закончится спецоперация на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Безусловно, специальная военная операция для нас - освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений", - сказал он в ходе совместного с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заседания рабочей группы по взаимодействию между Петербургом и Мариуполем.

Ранее писатель и телеведущий "Би-би-си" Саймон Дженкинс в статье для The Guardian выразил мнение, что западные призывы к "полной победе" Киева могут привести к разрушительной эскалации.

Помощник Путина рассказал о продвижении переговоров с Украиной

Газета The Washington Post утверждала, что ВСУ несут ежедневные потери больше, чем ВС России. Издание связывает это с тем, что Украине не хватает оружия для того, чтобы дать отпор России. Отмечается, что сейчас эйфория от успехов украинской армии на Западе угасает, а вера в победу ВСУ постепенно становится все меньше. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Армия,Денис Пушилин,Александр Беглов,Верховный суд,
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