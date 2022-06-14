Глава ДНР рассказал, чем закончится спецоперация на Украине

"Безусловно, специальная военная операция для нас - освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений", - сказал он в ходе совместного с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заседания рабочей группы по взаимодействию между Петербургом и Мариуполем.

Газета The Washington Post утверждала, что ВСУ несут ежедневные потери больше, чем ВС России. Издание связывает это с тем, что Украине не хватает оружия для того, чтобы дать отпор России. Отмечается, что сейчас эйфория от успехов украинской армии на Западе угасает, а вера в победу ВСУ постепенно становится все меньше. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.