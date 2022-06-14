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24 минуты назад

Представитель Пентагона Кол: США собираются передавать Украине развединформацию для ударов с помощью РСЗО

Газета.Ruиещё 1

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Соединенные Штаты собираются передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые Киеву поставляет Запад, передает ТАСС.

США собираются передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что при применении этой военной техники отсутствует необходимость массово расходовать боекомплект, так как речь идет о высокоточных боеприпасах большой мощности. Их использование сопоставимо с последствиями ударов с самолетов, указал замминистра.

«Иными словами, можно сделать многое за счет небольшого [числа], не нужно много [таких боеприпасов], чтобы добиться существенного воздействия», — сказал Кол.

По его словам, американская сторона предоставит Вооруженным силам Украины то, что им нужно, «для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что Россия ответит на поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) ударами по транспортной инфраструктуре и государственным учреждениям.

США 1 июня объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, включающего поставку РСЗО HIMARS. При этом в американской администрации заверили, что дальность ракет для комплексов не будет превышать 80 км.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,В мире,Андрей Картаполов,Владимир Путин,Госдума,Пентагон,
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