На Украине назвали число мобилизованных жителей страны

На Украине назвали число мобилизованных жителей: по словам заместителя министра обороны республики Анны Маляр, на службу были призваны сотни тысяч человек. Ее цитирует РИА Новости.
«Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч (мобилизованных — прим. «Ленты.ру»)», — заявила она.
24 февраля, после начала российской спецоперации, на Украине было введено военное положение. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, президент республики Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации, которая также была продлена в мае до 23 августа.
Ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил заставить военнообязанных мужчин платить «страховой взнос» в размере до пяти тысяч долларов при выезде из страны.