На Украине назвали число мобилизованных жителей страны

На Украине назвали число мобилизованных жителей: по словам заместителя министра обороны республики Анны Маляр , на службу были призваны сотни тысяч человек. Ее цитирует РИА Новости .

24 февраля, после начала российской спецоперации, на Украине было введено военное положение. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, президент республики Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации, которая также была продлена в мае до 23 августа.