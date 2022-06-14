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35 минут назад

На Украине назвали число мобилизованных жителей страны

Lenta.ruиещё 5

На Украине назвали число мобилизованных жителей: по словам заместителя министра обороны республики Анны Маляр, на службу были призваны сотни тысяч человек. Ее цитирует РИА Новости.

На Украине назвали число мобилизованных жителей страны
Фото: Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны Украины

«Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч (мобилизованных — прим. «Ленты.ру»)», — заявила она.

24 февраля, после начала российской спецоперации, на Украине было введено военное положение. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, президент республики Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации, которая также была продлена в мае до 23 августа.

Ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил заставить военнообязанных мужчин платить «страховой взнос» в размере до пяти тысяч долларов при выезде из страны.

Армия,В мире,Анна Маляр,
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