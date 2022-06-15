Россиянам разъяснили разницу между сдачей в плен и государственной изменой

Первый зампред комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина рассказала о деталях законопроекта о приравнивании перехода на сторону противника к государственной измене. Она пояснила, что попадание в плен к противнику не будет подпадать под действие этого законопроекта, сообщает ТАСС.

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«Можно однозначно сказать о том, что военнопленные не будут подпадать под данную норму. Вопрос о конкретизации категорий участников вооруженных конфликтов, военных действий или иных действий с применением вооружения, участие в которых принимает Россия, ко второму чтению на сегодняшний день не поднимался», — пояснила Панькина.

По ее словам, в законопроекте идет речь именно о лицах, которые «умышленно перешли на сторону противника в условиях подобных действий с целью осуществления деятельности против безопасности России».

Кроме того, Панькина напомнила, что в уголовном кодексе РСФСР от 1960 года в статье 64 «Измена родине» одним из пунктов был указан переход на сторону врага.

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