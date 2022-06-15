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35 минут назад

В Госдуме разъяснили разницу между сдачей в плен и государственной изменой

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Первый зампред комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина рассказала о деталях законопроекта о приравнивании перехода на сторону противника к государственной измене. Она пояснила, что попадание в плен к противнику не будет подпадать под действие этого законопроекта, сообщает ТАСС.

Россиянам разъяснили разницу между сдачей в плен и государственной изменой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно однозначно сказать о том, что военнопленные не будут подпадать под данную норму. Вопрос о конкретизации категорий участников вооруженных конфликтов, военных действий или иных действий с применением вооружения, участие в которых принимает Россия, ко второму чтению на сегодняшний день не поднимался», — пояснила Панькина.

По ее словам, в законопроекте идет речь именно о лицах, которые «умышленно перешли на сторону противника в условиях подобных действий с целью осуществления деятельности против безопасности России».

Россия и Украина снова обменялись пленными

Кроме того, Панькина напомнила, что в уголовном кодексе РСФСР от 1960 года в статье 64 «Измена родине» одним из пунктов был указан переход на сторону врага.

Ранее в Москве суд арестовал россиянку по подозрению в государственной измене. Екатерину Завалишину заключили под стражу на два месяца.

Подробности дела не разглашаются, поскольку ей вменяется передача представителю иностранного государства сведений, составляющих гостайну. После начала военной операции на Украине российская Генпрокуратура сообщала, что в качестве госизмены может трактоваться почти любая поддержка иностранного государства «в действиях против безопасности РФ».

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