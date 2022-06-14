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13 минут назад

Кадыров заявил о взятии Камышевахи

Lenta.ruиещё 2

авершился последний этап по освобождению Камышевахи от украинских военных. Об этом во вторник, 14 июня, в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил о взятии Камышевахи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также глава республики отметил, что чеченские бойцы с пониманием и сочувствием относятся к мирному населению, эвакуируют людей и оказывают им возможную помощь.

«Жители Камышевахи могут вдохнуть полной грудью, ведь отныне они свободны от украинской оккупации. Я благодарю Замида Чалаева и весь личный состав полка за превосходную работу!», — добавил политик.

Глава ДНР рассказал, чем закончится спецоперация на Украине

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео с взятым в плен украинским военнослужащим, который выступил с призывом «никогда не воевать с чеченцами». Глава Чечни посоветовал тем, кто воюет на стороне Киева, одуматься и встать рядом с людьми, которые хотят защитить украинцев от порабощения Западом.

Армия,Рамзан Кадыров,
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