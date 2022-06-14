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1 час назад

Германия представила замену танку Leopard 2

Lenta.ru

Немецкий концерн Rheinmetall на выставке Eurosatory в Париже (Франция) представил основной танк KF51 Panther, оснащенный 130-миллиметровой пушкой. На соответствующее видео, опубликованное на YouTube, обратило внимание The Drive.

«Panther KF51 — новый основной боевой танк Rheinmetall, устанавливающий беспрецедентные стандарты летальности, защиты, живучести, разведки, сетевого взаимодействия и мобильности», — говорится в подписи к ролику.

Согласно изданию, перспективная боевая машина может стать заменой танку Leopard 2, а также, благодаря интересу возможных покупателей, поставить под угрозу проект франко-немецкий проект основного танка.

Как пишет Rheinmetall, перспективная 65-тонная машина, разработанная с нуля, получила 130-миллиметровую пушку Future Gun System (FGS), системы активной и пассивной защиты, 12,7-миллиметровый пулемет, дополнительный боевой модуль с дистанционным управлением и способность запускать барражирующие боеприпасы HERO 120, беспилотники и ракеты.

Экипаж танка составляет три-четыре человека.

В феврале компания Rheinmetall представила боевую машину Lynx 120 с гладкоствольной танковой пушкой.

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