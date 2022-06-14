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32 минуты назад

Басурин попросил у РФ дополнительное вооружение

Ura.Ru

Донецкой народной республики нужно больше российских комплексов «Искандер» и дополнительная авиация. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«ДНР просит Россию задействовать дополнительные „Искандеры“ и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии», — сказал Басурин.

Пушилин заявил о привлечении дополнительных сил в ДНР

Ранее глава ДНР Денис Пушилин также попросил у России дополнительные войска.

«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил Пушилин.

Армия,Видео,Денис Пушилин,Эдуард Басурин,
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