Донецкой народной республики нужно больше российских комплексов «Искандер» и дополнительная авиация. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«ДНР просит Россию задействовать дополнительные „Искандеры“ и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии», — сказал Басурин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин также попросил у России дополнительные войска.
«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил Пушилин.