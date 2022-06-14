«ДНР просит Россию задействовать дополнительные „Искандеры“ и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии», — сказал Басурин.