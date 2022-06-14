Стало известно об обмене телами погибших между Россией и Украиной

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Стороны передали по 56 тел. Об этом стало известно сообщила военному корреспонденту Ирине Куксенковой, информацией о передаче тел она поделилась в Telegram.

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По словам военкора, обмен происходил на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

7 июня стороны передали друг другу тела погибших по формуле «50 на 50». О первом обмене Куксенкова сообщала 4 июня, тогда стороны обменяли по 160 тел.