Стало известно об обмене телами погибших между Россией и Украиной

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Стороны передали по 56 тел. Об этом стало известно сообщила военному корреспонденту Ирине Куксенковой, информацией о передаче тел она поделилась в Telegram.
По словам военкора, обмен происходил на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.
7 июня стороны передали друг другу тела погибших по формуле «50 на 50». О первом обмене Куксенкова сообщала 4 июня, тогда стороны обменяли по 160 тел.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала президенту России Владимиру Путину о том, что ситуация с попавшими в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) российскими военными вызывает обеспокоенность. По ее словам, у Москвы нет данных о том, соблюдаются ли права российских военнопленных.