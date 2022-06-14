Дополнительного призыва в армию России из-за спецоперации на Украине не потребуется, для этого хватит едущих на Украину и в Донбасс добровольцев. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

— Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда, — рассказал сенатор.

Касательно сроков проведения спецоперации, Бондарев назвал достижение ее целей «вопросом времени».

— Прикрываясь живым щитом, они не дают нашим войскам идти семимильными шагами. Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии, — цитирует Бондарева ТАСС.

Сегодня, 14 июня, стало известно, что в Черниговской области Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью ракет «Калибр» уничтожили арсенал артиллерийского вооружения и сопутствующего боекомплекта войск Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.