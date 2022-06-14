Срок завершения ремонта «Адмирала Кузнецова» снова перенесен

Генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет передан Военно-морскому флоту после ремонта в начале 2024 года.

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"Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов" после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Рахманов говорил, что ремонт крейсера завершится в 2023 году, а до этого планировалось отправить его на ходовые испытания осенью 2022 года.