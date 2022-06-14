В Белоруссии начались военные учения

В Белоруссии с 14 июня начались командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения. Об этом сообщила пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале, добавив, что занятия продлятся до 16 июня.

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В объявлении говорится, что основными целями учений являются тренировка практических навыков военнослужащих и подразделений тылового обеспечения, а также «совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами при выполнении задач тылового обеспечения».

В ведомстве отметили, что учения направлены на качественную подготовку подразделений и организаций тыла «к выполнению задач по предназначению в современных условиях складывающейся обстановки».

В Вооруженных силах Белоруссии ранее стартовали занятия по боевой готовности. Отмечается, что эти учения проводятся в соответствии с планом подготовки белорусской армии «по предназначению в 2021/2022 учебном году». По данным минобороны республики, эти занятия проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения призывниками программы начальной военной подготовки.