В Белоруссии начались военные учения

В Белоруссии с 14 июня начались командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения. Об этом сообщила пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале, добавив, что занятия продлятся до 16 июня.
В объявлении говорится, что основными целями учений являются тренировка практических навыков военнослужащих и подразделений тылового обеспечения, а также «совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами при выполнении задач тылового обеспечения».
В ведомстве отметили, что учения направлены на качественную подготовку подразделений и организаций тыла «к выполнению задач по предназначению в современных условиях складывающейся обстановки».
В Вооруженных силах Белоруссии ранее стартовали занятия по боевой готовности. Отмечается, что эти учения проводятся в соответствии с планом подготовки белорусской армии «по предназначению в 2021/2022 учебном году». По данным минобороны республики, эти занятия проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения призывниками программы начальной военной подготовки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что его страна способна противостоять на поле боя самым крупным государствам. Глава государства поспорил с распространенным мнением, что трудно воевать со странами, которые имеют не только военную мощь, но и большую численность населения. По его словам, в наши дни исход военных действий уже не так сильно зависит от этого фактора.