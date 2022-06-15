Сотрудник пресс-службы Росгвардии погиб на Украине

"В ночь на 14 июня при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста, полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии", - говорится в сообщении. Больше четырех месяцев Постнов участвовал в специальной военной операции на Украине. "В составе группировки V он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики", - отмечае