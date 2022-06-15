Сотрудник пресс-службы Росгвардии погиб на Украине

Военный журналист, сотрудник пресс-службы Росгвардии, полковник Сергей Постнов погиб на Украине при исполнении воинского долга, сообщается в среду на сайте Совета ветеранов центрального аппарата ОВД.
"В ночь на 14 июня при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста, полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии", - говорится в сообщении. Больше четырех месяцев Постнов участвовал в специальной военной операции на Украине. "В составе группировки V он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики", - отмечае
"Не стало замечательного офицера, друга и отца, доброго и отзывчивого человека с большой буквы, которого многие любили и уважали. Его отличали высокий профессионализм, организованность и исполнительность, а также творческий подход в решении задач", - сказано в сообщении.
После Суворовского училища Постнов окончил факультет культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны РФ и в 2002 году попал по распределению во внутренние войска МВД России. Позже он долгое время работал в редакции войскового журнала "На боевом посту", откуда получил назначение в Центральный аппарат Росгвардии. Постнов был отмечен различными наградами, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и медаль Суворова.