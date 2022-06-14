В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
32 минуты назад

В США рассказали о «леденящем душу» российском самолете

Lenta.ru

Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 заставляет «леденеть душу», рассказывает американское издание 19FortyFive.

В публикации, в частности, говорится о том, что самолет имеет «гигантские размеры» и двигатели НК-32, которые «считаются самой надежной силовой установкой, когда-либо устанавливавшейся на боевой самолет». Утверждается, что стратегический бомбардировщик способен пролететь 12 тысяч километров, чего достаточно для запуска ракет Х-55МС вблизи США.

«Ту-160 совершал перелеты, вызвавшие тревогу в США. Он появлялся рядом с Аляской и как-то участвовал в полете в Никарагуа, проходившем через воздушное пространство Колумбии», — пишет издание.

Западные СМИ рассказали о «самом смертоносном самолете России»

В мае 19FortyFive заявило, что В НАТО ненавидят российский Ту-160.

В марте вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Сергея Горбунова сообщил, что в 2022 году будут выпущены один новый и один модернизированный Ту-160.

Армия,Видео,Сергей Горбунов,Юрий Борисов,Казанский авиазавод,НАТО,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители