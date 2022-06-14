В США рассказали о «леденящем душу» российском самолете

Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 заставляет «леденеть душу», рассказывает американское издание 19FortyFive.
В публикации, в частности, говорится о том, что самолет имеет «гигантские размеры» и двигатели НК-32, которые «считаются самой надежной силовой установкой, когда-либо устанавливавшейся на боевой самолет». Утверждается, что стратегический бомбардировщик способен пролететь 12 тысяч километров, чего достаточно для запуска ракет Х-55МС вблизи США.
«Ту-160 совершал перелеты, вызвавшие тревогу в США. Он появлялся рядом с Аляской и как-то участвовал в полете в Никарагуа, проходившем через воздушное пространство Колумбии», — пишет издание.
В марте вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Сергея Горбунова сообщил, что в 2022 году будут выпущены один новый и один модернизированный Ту-160.