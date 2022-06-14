В США рассказали о «леденящем душу» российском самолете

В публикации, в частности, говорится о том, что самолет имеет «гигантские размеры» и двигатели НК-32, которые «считаются самой надежной силовой установкой, когда-либо устанавливавшейся на боевой самолет». Утверждается, что стратегический бомбардировщик способен пролететь 12 тысяч километров, чего достаточно для запуска ракет Х-55МС вблизи США.