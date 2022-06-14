Российская авиация поразила 101 район с военной техникой и живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего были уничтожены шесть установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом во вторник, 14 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации также были уничтожены 13 бронемашин, 14 артиллерийских орудий, 22 спецавтомобиля, три пункта управления и 350 бойцов ВСУ.