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44 минуты назад

Российская авиация уничтожила шесть украинских установок «Град»

Lenta.ruиещё 2

Российская авиация поразила 101 район с военной техникой и живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего были уничтожены шесть установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом во вторник, 14 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации также были уничтожены 13 бронемашин, 14 артиллерийских орудий, 22 спецавтомобиля, три пункта управления и 350 бойцов ВСУ.

Кроме того, высокоточными ракетами «Калибр» были поражены три взвода РСЗО «Град» в районе населенных пунктов Бахмут и Переездное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил Конашенков.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,
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