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44 минуты назад

На Украине начали продавать право оставить запись на снарядах

Елена Прошина

Теперь любой желающий может сделать надпись на артиллерийских снарядах ВСУ. Такую возможность предоставляет один из украинских Telegram-каналов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Vice.

На Украине начали продавать право оставить запись на снарядах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Начальная цена составляет $40 за одну надпись. Две надписи уже обойдутся в $70. За $400 клиентам обещают сделать надпись на ракете «земля-воздух», которые запускаются с ЗРК «Бук». Как уточняется, деньги, собранные таким образом, пойдут на нужды ВСУ.

Инициатива принадлежит 20-летнему студенту. Парень признался, что на данный момент ему удалось собрать $11 тыс.

Ранее украинская фабрика по производству мягких игрушек «Копица» начала продажу плюшевых игрушек БПЛА «Байрактар» и ПТРК Javelin. Игрушечная версия турецкого летательного аппарата обойдется в 236 гривен. Ракетная установка стоит 324 гривны.

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