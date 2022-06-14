На Украине начали продавать право оставить запись на снарядах

Теперь любой желающий может сделать надпись на артиллерийских снарядах ВСУ. Такую возможность предоставляет один из украинских Telegram-каналов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Vice.

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Начальная цена составляет $40 за одну надпись. Две надписи уже обойдутся в $70. За $400 клиентам обещают сделать надпись на ракете «земля-воздух», которые запускаются с ЗРК «Бук». Как уточняется, деньги, собранные таким образом, пойдут на нужды ВСУ.

Инициатива принадлежит 20-летнему студенту. Парень признался, что на данный момент ему удалось собрать $11 тыс.