Российский «Адмирал Кузнецов» выйдет из дока

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«Корабль поставлен в док на 35-м заводе в Мурманске, работы по ремонту и модернизации займут три месяца, до сентября. Затем работы продолжатся у стенки завода», — сказал руководитель.

В июне ТАСС сообщило, что срок ремонта тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 сдвинули, в результате чего Военно-морской флот (ВМФ) России получит корабль не раньше 2024 года.

В том же месяце американское издание 19FortyFive назвало «Адмирал Кузнецов» стареющим дымящим реликтом.