Российский «Адмирал Кузнецов» выйдет из дока

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» выйдет из дока осенью, сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Корабль поставлен в док на 35-м заводе в Мурманске, работы по ремонту и модернизации займут три месяца, до сентября. Затем работы продолжатся у стенки завода», — сказал руководитель.
В июне ТАСС сообщило, что срок ремонта тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 сдвинули, в результате чего Военно-морской флот (ВМФ) России получит корабль не раньше 2024 года.
В том же месяце американское издание 19FortyFive назвало «Адмирал Кузнецов» стареющим дымящим реликтом.
В мае Рахманов сообщил, что авианосец успешно встал в док 35-го судоремонтного завода в Североморске.