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1 час назад

Российский «Адмирал Кузнецов» выйдет из дока

Lenta.ru

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» выйдет из дока осенью, сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Российский «Адмирал Кузнецов» выйдет из дока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Корабль поставлен в док на 35-м заводе в Мурманске, работы по ремонту и модернизации займут три месяца, до сентября. Затем работы продолжатся у стенки завода», — сказал руководитель.

В июне ТАСС сообщило, что срок ремонта тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 сдвинули, в результате чего Военно-морской флот (ВМФ) России получит корабль не раньше 2024 года.

В том же месяце американское издание 19FortyFive назвало «Адмирал Кузнецов» стареющим дымящим реликтом.

В мае Рахманов сообщил, что авианосец успешно встал в док 35-го судоремонтного завода в Североморске.

Армия,Алексей Рахманов,Объединенная судостроительная корпорация,
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