Отряд корветов ТОФ отразил воздушный «удар» в Тихом океане

Отряд корветов Тихоокеанского флота отразил воздушный удар условного противника в Тихом океане. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: Минобороны России Минобороны России

В состав отряда вошли корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

«В ходе выполнения поставленных задач средствами противовоздушной обороны (ПВО) одного из корветов были обнаружены бомбардировщики условного противника, следующие курсом к району действий отряда», - говорится в сообщении.

Расчеты ПВО взяли на сопровождение самолеты условного противника. Проведя целераспределение, они условно уничтожили «вражескую» авиацию, когда она вошла в зону поражения.

«Накануне экипажи корветов приняли участие в учении группировки сил флота в дальней морской зоне. В настоящее время отряд корветов продолжает выполнять задачи по предназначению», - отметили в российском оборонном ведомстве.