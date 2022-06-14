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1 час назад

Отряд корветов ТОФ отразил воздушный «удар» в Тихом океане

ТК «Звезда»иещё 1

Отряд корветов Тихоокеанского флота отразил воздушный удар условного противника в Тихом океане. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отряд корветов ТОФ отразил воздушный «удар» в Тихом океане
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

В состав отряда вошли корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

«В ходе выполнения поставленных задач средствами противовоздушной обороны (ПВО) одного из корветов были обнаружены бомбардировщики условного противника, следующие курсом к району действий отряда», - говорится в сообщении.

Расчеты ПВО взяли на сопровождение самолеты условного противника. Проведя целераспределение, они условно уничтожили «вражескую» авиацию, когда она вошла в зону поражения.

«Накануне экипажи корветов приняли участие в учении группировки сил флота в дальней морской зоне. В настоящее время отряд корветов продолжает выполнять задачи по предназначению», - отметили в российском оборонном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что учения были проведены в соответствии с планом боевой подготовки флота. При этом пораженные в ходе учений условные цели имитировались электронным способом.

Армия,Алдар Цыденжапов,Минобороны России,
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