Отряд корветов ТОФ отразил воздушный «удар» в Тихом океане

Отряд корветов Тихоокеанского флота отразил воздушный удар условного противника в Тихом океане. Об этом сообщили в Минобороны России.
В состав отряда вошли корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
«В ходе выполнения поставленных задач средствами противовоздушной обороны (ПВО) одного из корветов были обнаружены бомбардировщики условного противника, следующие курсом к району действий отряда», - говорится в сообщении.
Расчеты ПВО взяли на сопровождение самолеты условного противника. Проведя целераспределение, они условно уничтожили «вражескую» авиацию, когда она вошла в зону поражения.
«Накануне экипажи корветов приняли участие в учении группировки сил флота в дальней морской зоне. В настоящее время отряд корветов продолжает выполнять задачи по предназначению», - отметили в российском оборонном ведомстве.
В МО РФ уточнили, что учения были проведены в соответствии с планом боевой подготовки флота. При этом пораженные в ходе учений условные цели имитировались электронным способом.