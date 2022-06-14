Над Донецком сработала система ПВО

В небе над Донецком сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

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«В небе над Донецком сработала ПВО», - говорится в сообщение в официальном Telegram-канале властей ДНР.

По словам местных жителей, работу ПВО видно как в центре, так и в других районах города. Отмечается, что обстрел ведется со стороны позиций ВСУ ракетами «Град» и 155 мм снарядами.

Напомним, в понедельник, 13 июня, Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Обстреливали практически все районы города. По данным СЦКК ДНР, обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Первомайское. В общей сложности за сутки солдаты ВСУ 80 раз обстреляли территорию республики, выпустив 620 боеприпасов.