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1 час назад

Над Донецком сработала система ПВО

Елена Прошина

В небе над Донецком сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Над Донецком сработала система ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В небе над Донецком сработала ПВО», - говорится в сообщение в официальном Telegram-канале властей ДНР.

По словам местных жителей, работу ПВО видно как в центре, так и в других районах города. Отмечается, что обстрел ведется со стороны позиций ВСУ ракетами «Град» и 155 мм снарядами.

Напомним, в понедельник, 13 июня, Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Обстреливали практически все районы города. По данным СЦКК ДНР, обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Первомайское. В общей сложности за сутки солдаты ВСУ 80 раз обстреляли территорию республики, выпустив 620 боеприпасов.

В результате обстрела погибло пять человек, в том числе ребенок 2011 г.р. Кроме того, в Донецке были повреждены две гимназии, школа, детские ясли, здание завода «Кант», три частных жилых дома и один многоквартирный. Всего были зафиксированы повреждения 69 домостроений, а также 26 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе шесть учреждений здравоохранения.

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