Министерство обороны России показало кадры боевой работы военных топографов и расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине и в Донбассе.
Отмечается, что топографы работают на передовой, в связи с этим военные выполняют свои задачи максимально быстро: один – проводит топогеодезическую подготовку района применения войск, другой – его прикрывает.
«Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» должны нанести удар по противнику с новой и незнакомой позиции. Для этого требуется осуществить геодезическую привязку стартовых позиций ракетных комплексов, при помощи высокоточных навигационных приемников, с использованием российской спутниковой навигационной системы Глонасс», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
По дынным министерства, топографы ежедневно проводят топографическую разведку, собирают новые и самые подробные сведения об окружающей местности и изменениях на картах. Потом карты отправляются в штабы или на передовую.
«Может ли пройти колонна техники по той дороге или переправе, выгодна ли позиция для атаки, где может подстерегать опасность – все это становится понятно только когда взглянешь на карту. И здесь, на передовой, от каждого небольшого знака и пометки на планшете может зависеть не только успех наступления, но и жизнь солдат», — рассказали в ведомстве.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.