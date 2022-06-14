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1 час назад

Минобороны РФ показало кадры работы военных топографов и комплексов «Искандер»

Газета.Ru

Министерство обороны России показало кадры боевой работы военных топографов и расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине и в Донбассе.

Отмечается, что топографы работают на передовой, в связи с этим военные выполняют свои задачи максимально быстро: один – проводит топогеодезическую подготовку района применения войск, другой – его прикрывает.

«Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» должны нанести удар по противнику с новой и незнакомой позиции. Для этого требуется осуществить геодезическую привязку стартовых позиций ракетных комплексов, при помощи высокоточных навигационных приемников, с использованием российской спутниковой навигационной системы Глонасс», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По дынным министерства, топографы ежедневно проводят топографическую разведку, собирают новые и самые подробные сведения об окружающей местности и изменениях на картах. Потом карты отправляются в штабы или на передовую.

«Может ли пройти колонна техники по той дороге или переправе, выгодна ли позиция для атаки, где может подстерегать опасность – все это становится понятно только когда взглянешь на карту. И здесь, на передовой, от каждого небольшого знака и пометки на планшете может зависеть не только успех наступления, но и жизнь солдат», — рассказали в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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