«Может ли пройти колонна техники по той дороге или переправе, выгодна ли позиция для атаки, где может подстерегать опасность – все это становится понятно только когда взглянешь на карту. И здесь, на передовой, от каждого небольшого знака и пометки на планшете может зависеть не только успех наступления, но и жизнь солдат», — рассказали в ведомстве.