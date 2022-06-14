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1 час назад

Источник: украинская группировка под Донецком насчитывает более 14 тыс. человек

ТАСС

Вооруженные формирования Украины в районе Авдеевки под Донецком насчитывают более 14 тыс. человек, включая силы ВСУ, иностранных наемников, боевиков националистических батальонов "Айдар" и "Донбасс", сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.

"Более 14 тыс. человек сгруппировались в районе Авдеевки, идут ожесточенные бои. Среди украинцев есть и иностранные наемники. Кроме того, там сейчас бойцы националистических батальонов "Айдар" и "Донбасс". Есть также и из запрещенного в России "Правого сектора", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о многочисленных обстрелах городов и поселков в ДНР из РСЗО и артиллерии различного калибра, в том числе беспрецедентного по мощности и продолжительности обстрела Донецка. Один из снарядов попал в местный роддом, из-за чего там вспыхнул пожар.

Армия,Видео,Правый сектор,
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