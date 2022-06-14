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13 минут назад

Израильские F-35 смогут достичь Ирана без дозаправки

Lenta.ru

Израиль увеличил дальность полета своих истребителей пятого поколения F-35I Adir, в результате чего они смогут достичь Ирана без дозаправки, пишет The Drive, ссылаясь на публикацию израильской прессы.

Израильские F-35 смогут достичь Ирана без дозаправки
Фото: ShutterstockShutterstock

Каким образом удалось столь радикально повысить дальность полета самолета, не указывается. Американские издание допускает, что это могло произойти за счет увеличения объема внешних топливных баков или посредством использования конформных топливных баков. В первом случае повышается радиолокационная заметность самолета, однако эту проблему можно решить, сбросив топливные баки перед заходом в воздушное пространство Ирана. Во втором случае дополнительные емкости плотно прилегают к планеру, что практически не сказывается на стелс-характеристиках истребителя.

Издание напоминает, что базовая дальность F-35I Adir без дозаправки составляет чуть более 650 морских миль (1200 километров).

Также F-35I Adir получил новую однотонную бомбу, разработанную компанией Rafael. Отмечается, что она размещается во внутреннем отсеке самолета и обладает защитой от средств радиотехнического противодействия.

Издание пишет, что усовершенствования F-35I Adir предназначены для потенциального поражения элементов иранской эшелонированной противовоздушной обороны (ПВО).

В марте издание Defense News сообщило, что пара F-35I Adir впервые сбила два иранских беспилотника Shahad 197, использовавшихся для переправки боеприпасов в сектор Газа.

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