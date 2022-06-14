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11 минут назад

Операция по зачистке от ВСУ началась в Запорожье

Елена Прошина

Российские военные силы и их союзники намерены полностью освободить Запорожскую область от контроля Украины. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Операция по зачистке от ВСУ началась в Запорожье
Фото: 

По его словам, перед армией России стоит задача восстановить контроль над границей региона и полностью взять область под свое управление. Издание при этом напомнило, что на данный момент уже 70% территории Запорожской области перешло под контроль РФ.

Рогов отметил, что выполнение этой миссии «жизненно необходимо», учитывая цели безопасности, так как если даже небольшой процент территории останется под контролем властей Киева, то «угроза террористической опасности никуда не денется». Кроме того, он заявил, что жители Запорожской области больше не будут выплачивать долги банкам Украины.

РИА Новости напоминает, что российские военные силы заняли Запорожье весной этого года в ходе боевых действий на территории Украины. Регион уже перешел на московское время и российские номера телефонов, некоторые жители получили российские паспорта. Рогов заявил, что Запорожская область намерена провести референдум и войти в состав Российской Федерации, когда разберется с более серьезными проблемами.

Армия,Владимир Рогов,
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