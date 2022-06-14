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26 минут назад

Мариуполец рассказал о стрельбе «азовцев» в людей

Елена Прошина

Житель Мариуполя Игорь Кирпота рассказал, что происходило во время боевых действий на территории Мариуполя. По его словам, украинские солдаты стреляли по нему и его соседям, не позволяя им тушить жилые дома. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на следователей СК РФ.

Мариуполец рассказал о стрельбе «азовцев» в людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в настоящее время он у дочери в ЛНР в городе Суходольск. Там его опросили российские следователи.

Мужчина рассказал, что сильные обстрелы Мариуполя начались 2 марта, его соседи спрятались в подвале. По его словам, под землей прятались 32 человека, это продолжалось около трех месяцев.

В интервью Кирпота пояснил, что неподалеку от его дома располагалась база полка «Азов» (в России против членов полка возбуждены уголовные дела). Собеседник издания пояснил, что боевики выбрали своим убежищем школу и повесили на дверях «фашистский крест».

Мужчина подчеркнул, что именно они мешали мирным жителям тушить пожары, которые вспыхнули в результате обстрелов.

«Стреляли по ногам из автоматов, пулеметов», — объяснил он.

РЕН.ТВ пишет, что в настоящее время мирная жизнь в Мариуполе налаживается. Отмечается, что недавно в городе заработала одна из электроподстанций.

Армия,Следственный комитет,
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