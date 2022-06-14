Западные СМИ рассказали о «самом смертоносном самолете России»

Британский таблоид The Sun опубликовал материал, посвященный российскому дальнему сверхзвуковому ракетоносцу-бомбардировщику Ту-22М3. Это вооружение способно нести 24 тонны боеприпасов и наносить удары по любой точке в Европе. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Фото: ТАСС ТАСС

Автор статьи назвал Ту-22М3 «самым смертоносным самолетом России». Он способен переносить ядерное оружие на тысячи километров и выполнять боевые действия с дальностью до 7000 километров. Подобный диапазон позволяет ему вести бой на всей территории Европы и даже восточном побережье США,

У бомбардировщика есть максимальная боевая нагрузка — 24 тонны. Это может включать в себя авиационные боеприпасы ФАБ-250 и ФАБ-1500, а также ядерные или противорадиолокационные ракеты Х-15 или противокорабельные крылатые ракеты большой дальности Х-22.

Российские бомбы ФАБ-250 и ФАБ-1500, которые использует Ту-22М3, это авиабомбы общего назначения. Это советская разработка с осколочно-фугасной боевой частью. Автор статьи отметил, что подобные снаряды несколько устарели, однако они все еще чрезвычайно разрушительны по своей поражающей мощи.