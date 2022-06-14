В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Западные СМИ рассказали о «самом смертоносном самолете России»

Елена Прошина

Британский таблоид The Sun опубликовал материал, посвященный российскому дальнему сверхзвуковому ракетоносцу-бомбардировщику Ту-22М3. Это вооружение способно нести 24 тонны боеприпасов и наносить удары по любой точке в Европе. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Западные СМИ рассказали о «самом смертоносном самолете России»
Фото: ТАССТАСС

Автор статьи назвал Ту-22М3 «самым смертоносным самолетом России». Он способен переносить ядерное оружие на тысячи километров и выполнять боевые действия с дальностью до 7000 километров. Подобный диапазон позволяет ему вести бой на всей территории Европы и даже восточном побережье США,

У бомбардировщика есть максимальная боевая нагрузка — 24 тонны. Это может включать в себя авиационные боеприпасы ФАБ-250 и ФАБ-1500, а также ядерные или противорадиолокационные ракеты Х-15 или противокорабельные крылатые ракеты большой дальности Х-22.

Российские бомбы ФАБ-250 и ФАБ-1500, которые использует Ту-22М3, это авиабомбы общего назначения. Это советская разработка с осколочно-фугасной боевой частью. Автор статьи отметил, что подобные снаряды несколько устарели, однако они все еще чрезвычайно разрушительны по своей поражающей мощи.

В статье также отмечается, что самолеты Ту-22М3 уже использовались во время боевых действий на Украине. Они наносили удары по целям в районе Мариуполя.

Армия,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители