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59 минут назад

Число пострадавших при обстрелах ДНР выросло до 33

Газета.Ruиещё 1

Количество пострадавших при обстрелах со стороны украинских сил Донецка увеличилось до 33, четверо человек погибли. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Число пострадавших при обстрелах ДНР выросло до 33
Фото: ReutersReuters

"Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 13 июня 2022 года составляет 37 человек (4 погибших и 33 раненых)", - говорится в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости "задействовать дополнительные силы союзников" из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ. За воскресенье, по данным республики, было выпущено почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов по спальным и центральным районам города.

Начавшийся 13 июня обстрел Донецка украинскими войсками стал самым мощным и продолжительным за все время вооруженного конфликта, подчеркнули в представительстве ДНР в СЦКК. Больше всего пострадали Киевский и Куйбышевский районы города – они расположены на западе, возле линии фронта. Обстрелян был также центральный Ворошиловский район.

Армия,Денис Пушилин,
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