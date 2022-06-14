Финляндия и Швеция могут принять участие в саммите НАТО

«Наша цель - постараться и увидеть, что мы можем пригласить Швецию и Финляндию за стол в Мадриде в качестве приглашенных. Многие из нас надеялись, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашенных за столом с другими лидерами», - цитируют Смит РИА Новости.