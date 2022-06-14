Финляндия и Швеция могут принять участие в саммите НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде, в качестве приглашенных стран. С таким заявлением выступила посол Соединенных Штатов Америки при Североатлантическом блоке Джулианн Смит.
«Наша цель - постараться и увидеть, что мы можем пригласить Швецию и Финляндию за стол в Мадриде в качестве приглашенных. Многие из нас надеялись, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашенных за столом с другими лидерами», - цитируют Смит РИА Новости.
Представитель США также отметила, что Вашингтон выражает уверенность в последующем членстве скандинавских стран в Альянсе, несмотря на позицию Турции, подчеркнув, что идет активная работа над возражениями Анкары.
Ранее стало известно, что Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО. Сообщается, что финские власти не согласились выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», которое Анкара считает террористическим, ради вступления в Североатлантический альянс.