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52 минуты назад

Посол США в НАТО пригласила Финляндию и Швецию на саммит в Мадрид

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Финляндия и Швеция могут принять участие в саммите НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде, в качестве приглашенных стран. С таким заявлением выступила посол Соединенных Штатов Америки при Североатлантическом блоке Джулианн Смит.

Финляндия и Швеция могут принять участие в саммите НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша цель - постараться и увидеть, что мы можем пригласить Швецию и Финляндию за стол в Мадриде в качестве приглашенных. Многие из нас надеялись, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашенных за столом с другими лидерами», - цитируют Смит РИА Новости.

Представитель США также отметила, что Вашингтон выражает уверенность в последующем членстве скандинавских стран в Альянсе, несмотря на позицию Турции, подчеркнув, что идет активная работа над возражениями Анкары.

Ранее стало известно, что Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО. Сообщается, что финские власти не согласились выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», которое Анкара считает террористическим, ради вступления в Североатлантический альянс.

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