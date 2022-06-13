«Ранее у нас не было оснований полагать, что будут какие-то проблемы. И сейчас у меня нет оснований полагать, что Турция будет блокировать заявки Финляндии и Швеции. Первый этап их заявки на членство в НАТО займет всего одну или две недели», — сказал Столтенберг в беседе с Financial Times.