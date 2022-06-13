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1 час назад

Генсек НАТО: Турция не помешает Финляндии вступить в Альянс

Ura.Ru

Нет никаких оснований полагать, что Турция заблокирует заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Такое заявление сделал Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«Ранее у нас не было оснований полагать, что будут какие-то проблемы. И сейчас у меня нет оснований полагать, что Турция будет блокировать заявки Финляндии и Швеции. Первый этап их заявки на членство в НАТО займет всего одну или две недели», — сказал Столтенберг в беседе с Financial Times.

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Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Турция выступила против такого расширения Альянса, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сказал «нет» членству Финляндии и Швеции. По словам турецкого лидера, Швеция поддерживает международных террористов. Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндия, если те ясно не покажут, что солидарны с Турцией.

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