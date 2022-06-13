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56 минут назад

Стало известно, сколько ядерных боеголовок у Северной Кореи

Газета.Ru

Северная Корея на данный момент имеет не больше 20 ядерных боеголовок, сообщается на сайте South China Morning Post со ссылкой на Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). По оценке SIPRI, 20 единиц — "количество фактически имеющихся у Северной Кореи ядерных боеголовок".

Раскрыто число ядерных боеголовок у Северной Кореи
Фото: ReutersReuters

По данным института, цифры, опубликованные в предыдущие годы, относятся к количеству боеголовок, которые КНДР может построить исходя из своих возможностей. По сообщению SIPRI, в 2021 году запасы расщепляющихся материалов в Северной Корее выросли до уровня, достаточного для производства от 45 до 55 ядерных боеголовок. Согласно отчету SIPRI, у КНДР также может быть "некоторое количество боеголовок для баллистических ракет средней дальности".

По состоянию на январь количество ядерных боеголовок в мире оценивалось в 12 705 единиц, в прошлом году их было 13 080. Согласно отчету SIPRI, "в ближайшие десятилетия ожидается рост мирового ядерного арсенала".

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Самый большой ядерный арсенал у России — 5 977 боеголовок, за ней следуют США с 5 428 боеголовками. Вместе они составляют почти 90% ядерных боеголовок мира. Китай занял третье место — у него 350 боеголовок, у Франции — 290, Великобритании — 180. Пакистан имеет 165 боеголовок, Индия — 160, Израиль — 90. В воскресенье, 5 июня, Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря. При этом, другие локации, помимо аэропорта Сунан, а также их количество не уточняется.

Ранее спецпредставитель США по КНДР Сон Ким заявил, что, по всей видимости, Северная Корея завершила подготовку к седьмому этапу ядерных испытаний, который может быть проведен в любой момент. Ранее главнокомандующие оборонными ведомствами Южной Кореи, США и Японии Ллойд Остин, Ли Чон Соп и Нобуо Киши договорились активизировать сотрудничество для противодействия ракетным угрозам со стороны Северной Кореи.

Армия,Ллойд Остин,
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