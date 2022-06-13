Раскрыто число ядерных боеголовок у Северной Кореи

Северная Корея на данный момент имеет не больше 20 ядерных боеголовок, сообщается на сайте South China Morning Post со ссылкой на Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). По оценке SIPRI, 20 единиц — "количество фактически имеющихся у Северной Кореи ядерных боеголовок".

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По данным института, цифры, опубликованные в предыдущие годы, относятся к количеству боеголовок, которые КНДР может построить исходя из своих возможностей. По сообщению SIPRI, в 2021 году запасы расщепляющихся материалов в Северной Корее выросли до уровня, достаточного для производства от 45 до 55 ядерных боеголовок. Согласно отчету SIPRI, у КНДР также может быть "некоторое количество боеголовок для баллистических ракет средней дальности".

По состоянию на январь количество ядерных боеголовок в мире оценивалось в 12 705 единиц, в прошлом году их было 13 080. Согласно отчету SIPRI, "в ближайшие десятилетия ожидается рост мирового ядерного арсенала".

Самый большой ядерный арсенал у России — 5 977 боеголовок, за ней следуют США с 5 428 боеголовками. Вместе они составляют почти 90% ядерных боеголовок мира. Китай занял третье место — у него 350 боеголовок, у Франции — 290, Великобритании — 180. Пакистан имеет 165 боеголовок, Индия — 160, Израиль — 90. В воскресенье, 5 июня, Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря. При этом, другие локации, помимо аэропорта Сунан, а также их количество не уточняется.