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11 минут назад

Спасенного с завода «Азовсталь» питбуля подарили Кадырову

Lenta.ruиещё 1

Волонтер из Рязани Юрий Кованов передал главе Чеченской республики Рамзану Кадырову питбуля по кличке Адидас, которого спасли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Видео передачи животного опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

«Теперь знаменитый питбуль будет носить чеченскую кличку, по достоинству оценивающую его непоколебимый характер, — Борз. Отныне Борз будет сторожить мой дом и станет неотъемлемой частью наших домашних животных», — сказано в сообщении.

По словам Кадырова, время, которое собака провела в сырых подвалах металлургического комбината, никак не отразилось на характере Борза, он продолжит «оберегать спокойствие» хозяев. Глава республики поблагодарил Кованова за подарок.

Ранее в Мариуполе спасли 12 запертых в клетках украинских полицейских собак. Животные были заперты в кинологическом центре полиции Украины в Мариуполе. Среди них были представители самых разных пород: бельгийские, немецкие овчарки и бладхаунд.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,
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