Спасенного с завода «Азовсталь» питбуля подарили Кадырову

Волонтер из Рязани Юрий Кованов передал главе Чеченской республики Рамзану Кадырову питбуля по кличке Адидас, которого спасли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Видео передачи животного опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

«Теперь знаменитый питбуль будет носить чеченскую кличку, по достоинству оценивающую его непоколебимый характер, — Борз. Отныне Борз будет сторожить мой дом и станет неотъемлемой частью наших домашних животных», — сказано в сообщении.

По словам Кадырова, время, которое собака провела в сырых подвалах металлургического комбината, никак не отразилось на характере Борза, он продолжит «оберегать спокойствие» хозяев. Глава республики поблагодарил Кованова за подарок.